Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Ağustos Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:
Maddi anlamda yeni başlangıçlara adım atacağınız bir gün olabilir sevgili balıklar. Bazı kararsızlıklarınız ve çekinceleriniz olsa da küçük adımlarla başlamak gerisini getirecek. Korkmadan ilerleyin. Hayallerinizi hedefe dönüştürmenin tam zamanı...
En Çok Okunan Haberler
-
- Bunu hak ettin Barış!
- TÜİK aylık zirvede, ENAG ise çift hanede!
- 'CHP'de taraflar 'evet' derse...'
- Emniyet'te Soylu tırpanı!
- Metroda eşini bir kadınla gördü ortalığı birbirine kattı
- 'Elini kana buladı...'
- Enflasyon sonrası Şimşek’ten ilk açıklama
- AKP'de yüzde 50+1 tartışması
- Gelecek Partisi'nden yerel seçim çıkışı!
- Hatay'da kim aday olacak?