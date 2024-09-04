Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Eylül Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Psikolojik ve fiziksel sağlığınız bugün gündemde olabilir sevgili balıklar. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın. Parasal krizler, güven vermeyen insanlar canınızı sıkıyor. Belirsizlik ve gizlilik içeren konulardan uzak durmaya çalışın. Riske girmeyin.
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