Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Pazartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Ekim 2024 - 17:13

Güncelleme: 06 Ekim 2024 - 17:13

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar, duygusal anlamda sevdiklerinizden gördüğünüz destek size çok iyi geliyor. Yaşam alanınızda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Önemli kararlarınızı bugün vermeyin veya düşünerek hareket edin. Yakınlarınızın sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.