Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, duygusal anlamda sevdiklerinizden gördüğünüz destek size çok iyi geliyor. Yaşam alanınızda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Önemli kararlarınızı bugün vermeyin veya düşünerek hareket edin. Yakınlarınızın sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.
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