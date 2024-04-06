Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Dağılan ne varsa toparlamak, sizi zarar veren her şeyden kurtulmak ve radikal kararlar almak niyetindesiniz. Bugün hayallerinizi gözden geçirin, netleştirin. Erteleme alışkanlığınızı bırakmanız gerekiyor.
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