Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Nisan 2024 - 15:21

Güncelleme: 06 Nisan 2024 - 15:21

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar, yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Dağılan ne varsa toparlamak, sizi zarar veren her şeyden kurtulmak ve radikal kararlar almak niyetindesiniz. Bugün hayallerinizi gözden geçirin, netleştirin. Erteleme alışkanlığınızı bırakmanız gerekiyor.