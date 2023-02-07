Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, bugün tembellik yapmak isteseniz de biriken işleriniz buna izin vermiyor. Plansız programsız davranmanız işleri zorlaştıran en önemli etken. Kafa karışıklığınız sağlığınızı da etkiyor. Küçük de olsa bir yerden başladığınızda işlerinizin gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor olmadığını göreceksiniz.
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