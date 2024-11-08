Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Kasım Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Bugün çevrenizde dönen gizli saklı olayları öğrendiğiniz bir gün olabilir. İnsanları suçlamakla zaman kaybettiğinizi bilmelisiniz. Değişken tavırlarınız insanlara güven vermiyor olabilir, bir de bu açıdan bakın.
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