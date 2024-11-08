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Günlük Burç Yorumları: 9 Kasım Cumartesi Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 9 Kasım Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 08 Kasım 2024 - 16:29

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Bugün çevrenizde dönen gizli saklı olayları öğrendiğiniz bir gün olabilir. İnsanları suçlamakla zaman kaybettiğinizi bilmelisiniz. Değişken tavırlarınız insanlara güven vermiyor olabilir, bir de bu açıdan bakın.


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