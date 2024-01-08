Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balıklar:
Kariyer hayatınızın gündemde olduğu bir gün sevgili balıklar. Yaşça büyük kişilerle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz, ego çatışmalarına girmeyin. Önemli görüşmelerinizi bir süre erteleyin. Birkaç gün sonra daha net kararlar alabileceksiniz.
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