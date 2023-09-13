Burç Yorumları: 14 Eylül Perşembe Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Eylül 2023 - 17:38

Güncelleme: 13 Eylül 2023 - 17:38

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Çok çalışıyorsunuz sevgili başaklar. İşiniz bitse zihniniz susmuyor. Kendinizi dış dünyaya kapatmak sizi mutsuz ediyor. İnsanlara güvenmeli, sorumlulukları paylaşmalısınız. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın, evcil hayvanlarınızla vakit geçirin.