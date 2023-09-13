Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Burç Yorumları: 14 Eylül Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Çok çalışıyorsunuz sevgili başaklar. İşiniz bitse zihniniz susmuyor. Kendinizi dış dünyaya kapatmak sizi mutsuz ediyor. İnsanlara güvenmeli, sorumlulukları paylaşmalısınız. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın, evcil hayvanlarınızla vakit geçirin.
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