Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başaklar bugün biraz gergin hissediyorsunuz. Olayları istediğiniz şekilde değiştirme ve düzene sokma çabanız pek sonuç vermiyor olabilir. Her şeyi yoluna koymak istiyorsunuz ama gidişattan hiç memnun değilsiniz. Kabule geçmeyi öğrenmelisiniz.
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