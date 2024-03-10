Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Mart Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün beklemediğiniz gündemlerle karşılaşabilirsiniz sevgili başaklar. Sağlık veya parasal konularla alakalı canınız sıkılabilir. Alışık olduğunuz düzenin bozulma ihtimali canınızı sıkıyor. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Biraz akışına bırakın. Sizin dışınızda gelişen olayların sorumluluğunu üstlenmeyin.
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