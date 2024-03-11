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Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 11 Mart 2024 - 16:11

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Sevgili başaklar bugün biraz gergin hissediyorsunuz. Olayları istediğiniz şekilde düzene sokma çabanız pek sonuç vermiyor. Her şeyi yoluna koymak istiyorsunuz ama gidişattan hiç memnun değilsiniz. Biraz kabullenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Belki de şu an zamanı değil.. Bekleyin.


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