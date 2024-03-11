Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başaklar bugün biraz gergin hissediyorsunuz. Olayları istediğiniz şekilde düzene sokma çabanız pek sonuç vermiyor. Her şeyi yoluna koymak istiyorsunuz ama gidişattan hiç memnun değilsiniz. Biraz kabullenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Belki de şu an zamanı değil.. Bekleyin.
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