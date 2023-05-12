Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mayıs Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün yaşam alanınızı biraz düzenlemek ve gereksiz eşyalardan arınmak iyi hissettirecek. Bağışıklık sisteminiz zayıflamış olabilir, daha sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Dinlenin ve yeni başlangıçların tadını çıkartın.
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