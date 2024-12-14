Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Birçok konuyu aynı anda düşünmek zorunda kalacağınız bir gün olabilir sevgili başaklar. Kendinize boş yere yük edindiğiniz konuları artık görmelisiniz. Yarım kalan işleri bitirmek, hesap kitap yapmak ve detay gerektiren işler için uygun bir gün. Geçici konulara fazla takılmayın.
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