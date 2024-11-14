Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Cuma Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün yoğun iş temponuza ara vermek, uzaklara gitmek isteyebilirsiniz sevgili başaklar. Çalışma hayatınızı ve özel hayatınızı birbirine karıştırmak strese girmenize sebep olabilir. Eğitimle alakalı bir gündeminiz varsa bugün pozitif gelişmeler olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 9 sayfalık not bırakmışlar
- İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle öldü
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- Ayşe’yi siz öldürdünüz!
- Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!
- 'Erdoğan dönemi artık kapandı'
- AKP’li üyeler bütçe oturumunu terk etti
- Mansur Yavaş'tan jet yanıt!
- Bahçeli'nin videosu neye işaret ediyor?
- MHP’den ‘Atatürk’ açıklaması: ‘Bizleri memnun etti’