Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Mayıs Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Bugün sağlık konuları gündeme gelebilir sevgili başaklar. İhmal ettiğiniz sağlık sorunları tetiklenebilir. Hayatınız beklediğiniz şekilde ilerlemiyor olabilir ama zaman geçtikçe olan bitendeki hayrı görebileceksiniz. Sorunları gözünüzde büyütmeyin. Akışta kalın.
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