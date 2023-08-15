Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık konuları gündeme gelebilir sevgili başaklar. Hayat beklediğiniz şekilde ilerlemiyor gibi görünse de şu an sizin için neyin iyi neyin kötü olduğunu göremiyor olabilirsiniz. Sorunları gözünüzde büyütmeyin. Akışta kalın.
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