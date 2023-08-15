Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Çarşamba Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Ağustos 2023 - 17:36

Güncelleme: 15 Ağustos 2023 - 17:36

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Bugün sağlık konuları gündeme gelebilir sevgili başaklar. Hayat beklediğiniz şekilde ilerlemiyor gibi görünse de şu an sizin için neyin iyi neyin kötü olduğunu göremiyor olabilirsiniz. Sorunları gözünüzde büyütmeyin. Akışta kalın.



