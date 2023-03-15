Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Ailevi konuların gündemde olduğu bir gün sevgili başaklar. Sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilir, iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Konuları abartmayın, aksi takdirde ilişkileriniz zarar görebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgelerinde sel felaketi!
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Erdoğan reklam!
- Liseler arası maçta 'Nazi' selamı skandalı
- Hatay Valisi istifa etti
- Fatih Altaylı'dan Belözoğlu'nun sözlerine sert tepki!
- İsyan eden yurttaş canlı yayında AKP'lilere küfür etti
- İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo
- '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak'
- Selvitopu’ndan Erdoğan’a yanıt: Buyrun dönüştürün!