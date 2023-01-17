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Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Başak Burcu Yorumu

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2023 Salı, 00:00
Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Başak Burcu Yorumu
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Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu: 

Parasal konular ve ilişkiler konusunda bugün şanslısınız. Emeklerinizin karşılığını alabilir, yakınlarınız tarafından takdir görebilirsiniz. Kalbinizin sevmediği kişilerden uzaklaşın. Şüpheleriniz ve kuruntularınızla uğraşmaktan daha kolay olacaktır. Sağlığınız iyi, sadece biraz sessizliğe ihtiyacınız var. 



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