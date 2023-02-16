Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Özel hayatınızla veya varsa çocuklarınızla ilgilenmeniz gereken bir gün olabilir sevgili başaklar. Her şeye yetişmeye çalışırken kendinizi çok fazla ihmal ettiğinizi görmek kendinize acımanıza sebep olabilir. Daha fazla hırs ve başarı sizi kendinizden uzaklaştırıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 milyar TL bağışı gündem oldu: Gerçek ortaya çıktı
- Merkez Bankası gündem oldu
- Benfica deplasmanda güldü!
- Ses getirecek 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası' açıklaması
- AKP'den 'Bülent Arınç' açıklaması
- Yıllarca Silivri’ye gitmiş gelmiş adamım, gider yatarım
- Haluk Levent enkazdan kurtarılan bebeğin ismini koydu
- 'Paraya çökecekler'
- Palakoğlu’nun oğlu da babası gibi KPSS'siz atanmış!
- Ölüler de diriler de Diyanet’e kaldı