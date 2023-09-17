Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Eylül Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Arkadaş çevrenizle alakalı kafanızı kurcalayan konular detaycı düşünmenizden kaynaklanıyor olabilir. Sizi destekleyen kişilere karşı olan güven probleminizi bir an önce aşmanız gerekiyor. Aşamıyorsanız güven vermeyen kişileri hayatınızdan çıkartın. Bu şekilde kafanız rahat edecek.
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