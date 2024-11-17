Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Kasım Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Birçok konuyu aynı anda düşünmek zorunda kalacağınız bir gün olabilir sevgili başaklar. Kendinize boş yere yük edindiğiniz konuları artık görmelisiniz. Yarım kalan işleri bitirmek, hesap kitap yapmak ve detay gerektiren işler için uygun bir gün. Geçici konulara fazla takılmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ton balığı markalarında 'yasaklı' madde!
- Grip nedeniyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Demokrat Parti Kurultayı’nda adaylık krizi!
- CHP'den Tekin hakkında suç duyurusu!
- Hangi suçlara tutuklama geleceği belli oldu
- Süleyman Soylu 'tarafını' seçti
- Erdoğan'ın Özer'e mektubu, davetler...
- Ünlü peynir markasından 'konkordato' kararı
- 'Atatürk’e bağlılık ne zamandan beri suç sayılıyor?'
- 'Bahçeli ile görüşmesini MYK'de anlattı'