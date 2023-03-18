Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Mart Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
İş hayatınız ve sağlığınız gündemde bugün sevgili başaklar. Belirsizlikler gün geçtikçe netleşiyor. Canınızı sıkan kişilerin üzerinde çok fazla durmayın. Geri dönüşü olmayacak adımlar atmayın, olayları bugün yanlış bir bakış açısıyla değerlendiriyor olabilirsiniz.
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