Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen Başak burcu:
İş hayatınız ve sağlığınız gündemde bugün sevgili başaklar. Gözden kaçırdığınız konuları artık daha net görebiliyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınız canınızı sıkabilir, üzerinde çok durmayın. Geri dönüşü olmayacak kararlar vermeyin çünkü bugün olayları yanlış bir algıyla değerlendiriyor olabilirsiniz.
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