Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Salı Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 01 Mayıs 2023 - 17:30

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Çok çalışıyorsunuz sevgili başaklar. Özellikle sabah saatleri biraz yoğunluğunuz olabilir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın, evcil hayvanlarınızla vakit geçirin. Ekonomik anlamda yeni kararlar alacağınız bir gün olabilir. Yeni tanışmalar ve anlaşmalar gündemde.