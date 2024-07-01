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Günlük Burç Yorumları: 2 Temmuz Salı Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 2 Temmuz Salı Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 01 Temmuz 2024 - 16:18

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Bugün yoğun iş temponuza ara verme ihtiyacındasınız. Çalışma hayatınızı ve özel hayatınızı dengeleyememek strese girmenize sebep olabilir. Eğitimle alakalı bir gündeminiz varsa bugün pozitif gelişmeler var. Maddi konular ve kariyerle alakalı veriminizin arttığı günlerdesiniz.


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