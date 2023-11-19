Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Kasım Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Birkaç gündür işlerinizin yoğunluğundan dolayı kendinizi yorgun hissediyorsunuz sevgili başaklar. İş yerinizde bazı anlaşmazlıklar gündeme gelmiş olabilir. Bugün çözümsel yaklaşmak ve anlaşmaya varmak için güzel bir gün. Biraz akışına bırakın. Önyargılarınızdan arının.
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