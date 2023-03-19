Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Mart Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Birçok alanda belirsizlikle savaşıyor olmak ve olayları anlamlandırmaya çalışmak yorgun düşmenize sebep oluyor. Belirsizliklerle savaşmak yerine biraz teslimiyet daha çözümsel olacak. Kafanızı taktığınız ölçüde gerçeği göremiyorsunuz. Bırakın.
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