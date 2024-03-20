Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Perşembe Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Mart 2024 - 16:45

Güncelleme: 20 Mart 2024 - 16:45

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Bugün biraz özgüvensiz ve yorgun hissedebilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını alamıyor olmak yanılgısından çıkıp bugünü biraz dinlenmeye ayırın. Ne istediğinize karar verin ve kararlı olun. Her şeyin bir zamanı var.