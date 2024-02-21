Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Şubat Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen Başak burcu günlük yorumu:
Sağlık sorunlarınızın tetiklenme ihtimali bugün yüksek görünüyor. Dinlenmek ve kendinize zaman ayırmak için doğru bir gün. Zihinsel yorgunluğunuz bedeninize yansıyor. Çok düşünmek sorunları çözmüyor artık bunu görmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'de 'İstanbul' belirsizliği çözüldü
- İBB hesapları İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlara başladı
- Şahan Gökbakar'dan, Şevki Yılmaz'a tokat gibi yanıt
- CHP’nin İzmit adayı, adaylıktan çekildi!
- DEM Parti'de 'İstanbul' bilinmezliği
- Mülakatta dini soru!
- Erdoğan'ın savcıyla diyaloğu gündem oldu
- Savaş'ın o ifadelerine Gökhan Zan'dan yanıt
- Özel’in memleketinde CHP’li adayın başvurusuna ret
- Adli kontrol tedbirleri kaldırıldı