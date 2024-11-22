Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Cumartesi Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Kasım 2024 - 16:32

Güncelleme: 22 Kasım 2024 - 16:32

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Sevgili başaklar, gereğinden fazla sorumluluk aldığınızı hissediyor ve içten içe kendinizle hesaplaşıyorsunuz. Hayır demeyi öğrenmelisiniz. Aksi takdirde ağır gelen sorumluluklar hem psikolojik hem fiziksel sağlığınızı etkileyecek. Kendinizi önemseyin.