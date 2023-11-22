Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Bugün beklemediğiniz gündemlerle karşılaşabilirsiniz sevgili başaklar. Sağlık veya parasal konularla alakalı canınız sıkılabilir. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Biraz akışına bırakın. Sizin dışınızda gelişen olayların sorumluluğunu daha fazla üstlenmeyin.
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