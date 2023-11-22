Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Perşembe Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Kasım 2023 - 17:08

Güncelleme: 22 Kasım 2023 - 17:08

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Bugün beklemediğiniz gündemlerle karşılaşabilirsiniz sevgili başaklar. Sağlık veya parasal konularla alakalı canınız sıkılabilir. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Biraz akışına bırakın. Sizin dışınızda gelişen olayların sorumluluğunu daha fazla üstlenmeyin.



