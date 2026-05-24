Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Paylaş
Astrolog Ecehan Yücesoy İle Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi Başak Burcu Yorumu

24.05.2026 15:44:00
Güncellenme:
Astrolog Ecehan Yücesoy
Takip Et:
Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi Başak Burcu Yorumu
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Başak Burcu ve Yükselen Başak Burcu

Günlük Yaşam:

Ay burcunuzda ilerlerken haftaya enerjik, disiplinli ve hayatınızın kontrolünü elinizde hissederek başlıyorsunuz sevgili Başaklar. Ancak kariyer alanınızdaki Güneş ile karşıt burcunuzdaki Satürn arasındaki sert etkileşim, eviniz, aileniz ve kariyeriniz arasındaki dengeyi kurarken sizi oldukça zorlayabilir. Hayatın getirdiği sorumluluklar omuzlarınızda bir yük oluşturabilir.

Kariyer:

Mesleki hayatınızda ve toplumsal statünüzde sarsılmaz bir duruş sergilemeniz gereken, önemli bir pazartesi günündesiniz. Üzerinize aldığınız görevlerin ağırlığı ya da üst yöneticilerinizle yaşanabilecek vizyon farklılıkları sabrınızı sınayabilir. İşlerinizdeki tüm operasyonel ayrıntı basamaklarını titizlikle kontrol etmeli, hata payını sıfırlamalısınız. Geniş iş çevreniz bu kriz anında rehberiniz olacaktır.

İlişki:

Evliliğinizde veya uzun süreli ilişkinizde partnerinizin mesafeli, soğuk ya da fazla kuralcı tavırları aranızda duvarlar örülmüş gibi hissettirebilir. Bu durumu kişisel algılamadan, yapıcı ve olgun bir tonda konuşmak günü kurtaracaktır. Yalnız Başaklar için kariyer odaklı bir süreçten geçildiğinden, aşk hayatını bir süreliğine askıya alma eğilimi görülebilir.

İlgili Haberler

Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi Aslan Burcu Yorumu Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi İkizler Burcu Yorumu Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi İkizler Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu