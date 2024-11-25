Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Kasım Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başaklar, maddi konulara yöneleceğiniz bir gün. Ekonomik anlamda yeni kararlar alabilirsiniz. Bugün yeni anlaşmalar yapabilir, dış görünüşünüz veya sağlık sorunlarınızla alakalı konularla ilgilenebilirsiniz. Önemli kararlar alırken birkaç kez düşünün. Riske girmeyin.
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