Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Mayıs Cuma Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün ihmal ettiğiniz sağlık sorunları tetiklenebilir sevgili başaklar. Belirsizlikler enerjinizi biraz düşürebilir. Sizi anlamayan kişilere kendinizi ifade etmek için fazla uğraşmayın. Yalnız kalmayı tercih etmeniz gereken bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oylar işte böyle çalınıyor
- Kritik kararının açıklanacağı saat belli oldu!
- 6.7 milyon fazla seçmen!
- HDP ve Yeşil Sol Parti 'ikinci tur' kararını açıkladı!
- Tina Turner yaşamını yitirdi
- Soru soran AKP'lilere tepki paylaşımları yapmayın
- Mansur Yavaş'tan 'Sinan Oğan' yorumu
- HDP ve Yeşil Sol Parti’den 'protokol' açıklaması
- Memleket Partisi'nin üst düzey isminden açıklama!
- Yaptığı hareketler büyük tepki çekti: 'Utanmaz adam!'