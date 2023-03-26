Günlük Burç Yorumları: 27 Mart Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 16:50

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 16:56

Başak ve yükselen başak burcu:

Kariyer hayatınızda zihninizi meşgul eden krizler asıl işinize odaklanmanızı zorlaştırıyor. Kendinizi sağlıklı şekilde ifade edemiyor olabilirsiniz. Aklınızdan geçenlerle dilinizden dökülenler başka. Daha net ve talepkar olmalısınız.