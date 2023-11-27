Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Salı Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Kasım 2023 - 17:20

Güncelleme: 27 Kasım 2023 - 17:20

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Zihinsel yorgunluğunuz bu aralar sağlığınıza yansıyabilir. Telaş yapmayın. Birçok konuyu aynı anda düşünmek ve halletmeye çalışmak yerine sıralama yapın, öncelik sıranızı belirleyin. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir; herkes sizin gibi detay düşünemiyor olabilir. İnsanları olduğu gibi kabul edin.



