Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Kasım Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Zihinsel yorgunluğunuz bu aralar sağlığınıza yansıyabilir. Telaş yapmayın. Birçok konuyu aynı anda düşünmek ve halletmeye çalışmak yerine sıralama yapın, öncelik sıranızı belirleyin. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir; herkes sizin gibi detay düşünemiyor olabilir. İnsanları olduğu gibi kabul edin.
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