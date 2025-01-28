Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Ocak Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Günlük yaşam düzeninizle alakalı uzun zamandır yapmak istediğiniz değişiklikleri bugün hayata geçirebilirsiniz. Bugün aldığınız kararların daha sonra yeniden üzerinden geçmek zorunda kalabilirsiniz. Net kararlar almaktan kaçınmanız gereken bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı!
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
- Özgür Özel'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
- Valilikten ‘cuma namazı’ yazısı
- Bahçeli'den kürsüde 'Gezi' ve 'İmralı' çıkışı
- Kalın'ın önünde poz verdiği bayrak tartışma yarattı
- İstifaya çağırdı, 'adaylık' daveti yaptı!
- Süper Lig'de bir ayrılık daha!
- Son anket sonuçları Erdoğan'ı üzecek
- İstanbul hava sahasında hareketli saatler!