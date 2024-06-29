Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Haziran Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Birkaç gündür kafanızı kurcalayan konular bugün itibariyle netlik kazanmaya başlıyor. Sezgileriniz o kadar güçlü ki yanılmıyor olmanıza siz bile şaşırıyorsunuz. Fazla düşünmeyin. Rahat davranırsanız işlerin daha fazla yoluna girdiğini göreceksiniz.
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