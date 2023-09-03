Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Eylül Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Sevgili başaklar, bugün eğitim hayatınız, ticari konular veya yabancılarla ilgili konular gündemde olabilir.. İlişkileri güçlendirmeniz gerebilir. Seyahat planları yapmak, uzun süredir bitiremediğiniz işleri toparlamak ve detay gerektiren işler için harika bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
- Ek MTV kararına itiraz edilebilir mi?
- Dünyanın en hızlı Android telefonları belli oldu
- Diyanet'ten karma eğitim fetvası!
- Gökçek Karakurt'u hedef gösterdi!
- Bilal Erdoğan'dan öğretmenleri kızdıracak açıklama
- Gerçek ortaya çıktı!
- Emekliye 'Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi' iddiası
- Taş köprüler restorasyon kurbanı
- Final maçı dev ekranlardan yayınlanacak!