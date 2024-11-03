Günlük Burç Yorumları: 4 Kasım Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Kasım 2024 - 15:55

Güncelleme: 03 Kasım 2024 - 15:55

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Sevgili başaklar, sizden istenmeyen sorumluluklar alıp gereksiz yükler ediniyorsunuz. Bugün ailevi konularla alakalı üzeri kapatılmış birçok konu gündeme gelebilir. Hayır demeyi öğrenmeli ve üzerine düşmeyen işleri sorumluluk edinmemelisiniz.