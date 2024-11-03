Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Kasım Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başaklar, sizden istenmeyen sorumluluklar alıp gereksiz yükler ediniyorsunuz. Bugün ailevi konularla alakalı üzeri kapatılmış birçok konu gündeme gelebilir. Hayır demeyi öğrenmeli ve üzerine düşmeyen işleri sorumluluk edinmemelisiniz.
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