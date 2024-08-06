Günlük Burç Yorumları: 7 Ağustos Çarşamba Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Ağustos 2024 - 15:52

Güncelleme: 06 Ağustos 2024 - 15:52

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Çok çalışıyorsunuz sevgili başaklar. İnsanlara güvenmeli, sorumlulukları paylaşmalısınız. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın, evcil hayvanlarınızla vakit geçirin. Sürekli önlem alsanız da işlerinizin yine de istediğiniz gibi gitmediğini artık görüyorsunuz. Rahatlayın.