Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Kasım Cuma Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başaklar, günlük yaşam düzeninizle alakalı uzun zamandır yapmak istediğiniz değişiklikler varsa bugün hayata geçirebilirsiniz. Geri dönüşü olmayacak kesin kararlar vermeyin, evcil hayvanlarınızın ve yakınlarınızın sağlığına özen gösterin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Birinci girdiği mülakatta elendi: İntihar etti!
- 'Dilruba'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Yuh, yalana gel'
- Narin Güran davası devam ediyor
- Özgür Özel'den 'ABB' açıklaması
- Belediyelerden hastane adımı
- Kelepçeli burjuvanın duyulmayan çığlığı
- Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı!
- Özgür Özel'den canlı yayında kayyum tepkisi!
- ‘Yediniz, içtiniz, geldiniz’
- Yavaş'tan 'istifa' iddialarına açıklama