'Beni yalnız bırakın' diyemeyip içten içe sessizliğe gömülenler: Kabuğuna çekilen 3 burç

Sosyal ilişkilerde kibar olmak adına kendi enerjisinin tükendiğini belli edemeyen, kalabalıklar içinde bile sessizce uzaklaşma arzusuyla yanıp tutuşan o içe dönük ruhlar...

KOVA BURCU

Dışarıdan son derece sosyal ve konuşkan görünse de zihinsel olarak pilleri çok çabuk biter. İnsanlarla birlikte olmaktan yorulduğu anlarda bile kimseyi kırmamak için ortamda kalmaya devam eder ama içten içe tamamen kopup kendi hayal dünyasına çekilir.

BALIK BURCU

Etrafındaki insanları kırmaktan o kadar çok korkar ki, "Artık gitmek istiyorum" ya da "Yalnız kalmak istiyorum" diyemez. Fiziksel olarak orada oturmaya devam ederken zihni ve ruhu çoktan o odadan uzaklaşmış, kendi sessiz limanına sığınmıştır.

OĞLAK BURCU

Sorumluluk bilinci ve "ayıp olmasın" düşüncesiyle sosyal görevlerini yerine getirmeye çalışır. Ancak içten içe o kalabalık artık ona ağır gelmektedir; dışarıya belli etmese de ruhsal olarak tamamen kabuğuna çekilir ve kimseyle konuşmak istemez.