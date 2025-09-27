Bir gün zengin, bir gün fakir yaşayan 3 burç: Gelir ve gideri dengesiz olanlar...

Paranın bir gün akıp bir gün tükendiği burçlar vardır. Onlar için para yönetimi zor bir iştir; ellerine geçen parayı hemen harcar, sonra ise bütçelerini dengelemekte zorlanırlar. İşte maddi iniş çıkışları en çok yaşayan 3 burç...

İKİZLER (20 MAYIS - 19 HAZİRAN)

Değişken ruh halleri İkizler’in maddi durumuna da yansır. Bir gün lüks bir akşam yemeğine servet harcarken, ertesi gün tasarruf moduna girip gereksiz harcamaları kısabilirler. Bu dengesizlik, gelir-gider tablosunu sürekli dalgalı tutar.

ASLAN (22 TEMMUZ - 21 AĞUSTOS)

Gösterişi seven Aslan, eline para geçtiğinde çevresine cömertçe harcar. Kendini kısıtlamayı sevmediği için ay sonu gelmeden zor durumda kalabilir. Ancak enerjisi ve şansı sayesinde çoğu zaman tekrar toparlanmayı başarır.

BALIK (18 ŞUBAT - 19 MART)

Hayalperest Balıklar bütçe planı yapmayı pek beceremez. Duygularına göre hareket eder, bazen anlık mutluluklar için parasını harcar. Sonra pişman olur ama bu döngü genelde tekrar eder.