Bir mesajı bile saatlerce düşünüyor: İlişkilerde kendi kendine kuruntu yapan 5 burç...

İlişkilerde bazı insanlar partnerinin davranışlarını fazla düşünerek küçük ayrıntılardan büyük anlamlar çıkarabilir. Astrolojik yorumlara göre bazı burçlar da yaşanan olayları uzun süre analiz etmeye ve kendi içlerinde farklı senaryolar kurmaya daha yatkındır. İşte ilişkilerde kendi kendine kuruntu yapmaya en yatkın 5 burç...

1.YENGEÇ BURCU Yengeç burcu, ilişkilerde duygusal güvene büyük önem verir ve partnerinin davranışlarındaki en küçük değişikliği bile fark edebilir. Mesajların azalması veya cevapların kısalması, ortada gerçek bir sorun olmasa bile zihninde çeşitli soru işaretleri oluşturabilir. Sevdiği kişiyi kaybetme korkusu nedeniyle bazen gerçeklerden çok kendi varsayımlarına odaklanabilir. Duygularını açıkça paylaşmayı öğrendiğinde ise zihninde büyüttüğü pek çok endişenin aslında gereksiz olduğunu fark edebilir.

2. AKREP BURCU Akrep burcu, ilişkilerde güvene büyük önem verir ve partnerinin davranışlarını dikkatle gözlemler. Küçük bir değişiklik bile onun zihninde farklı ihtimallerin oluşmasına neden olabilir. Belirsizlikten hoşlanmadığı için yaşanan bir durumu uzun süre analiz edebilir ve geçmişteki olaylarla ilişkilendirebilir. Güçlü sezgileri zaman zaman kuruntularıyla karışsa da açık iletişim kurduğunda gereksiz endişelerden uzaklaşabilir.

3. BALIK BURCU Balık burcu, güçlü hayal dünyası ve duygusal yapısı nedeniyle ilişkilerde yaşanan küçük olayları fazlasıyla düşünebilir. Partnerinin davranışlarındaki değişiklikleri olduğundan daha büyük anlamlarla yorumlayabilir ve kendi içinde çeşitli senaryolar kurabilir. Özellikle karşısındaki kişinin kendisinden uzaklaştığını düşündüğünde endişelenmeye başlayabilir. Hislerini içine atmak yerine açıkça konuşması, gereksiz kuruntuların önüne geçmesine yardımcı olabilir.

4. TERAZİ BURCU Terazi burcu, ilişkilerinde huzur ve dengeyi korumaya önem verir. Partneriyle arasında yaşanan küçük bir gerginliği bile uzun süre düşünüp kendisini sorgulayabilir. Karşı tarafın yalnızca yorgun veya dalgın olabileceğini düşünmek yerine, yaşanan durumu ilişkinin geleceğiyle bağdaştırabilir. Açık iletişim kurduğunda ve her sessizliği bir sorun olarak görmediğinde ilişkilerinde daha huzurlu hissedebilir.