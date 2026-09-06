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Bir tartışmadan saatler sonra yatakta 'keşke şöyle deseydim' diye senaryo kuranlar

Bir tartışmadan saatler sonra yatakta 'keşke şöyle deseydim' diye senaryo kuranlar

6.09.2026 22:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bir tartışmadan saatler sonra yatakta 'keşke şöyle deseydim' diye senaryo kuranlar

Gündüz yaşanan bir olayı veya tartışmayı gece yastığa başını koyduğunda defalarca zihninde baştan yazıp o an aklına gelmeyen en akıllıca cevapları bulan o takıntılı 3 burç...
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İnsan ilişkilerinde yaşanan bazı gergin anlar anında tepki vermeyi zorlaştırabilir; ancak bazı insanlar için o anın rövanşı zihinde gece boyunca oynamaya devam eder. Konuşmanın üzerinden saatler geçse bile "Aslında orada ona tam olarak şunu demeliydim" diyerek içten içe kuruntu yapan o detaycı ruhlar...

BAŞAK BURCU

Her şeyin mantıklı, kusursuz ve yerli yerinde olmasını ister. Gün içinde yaşadığı ve içine sinmeyen bir diyalog varsa, zihni o konuyu kapatmaz; yatakta adeta bir senarist gibi o anı tekrar kurgulayıp en kusursuz cevabı bulana kadar rahat uyuyamaz.

AKREP BURCU 

Yapılan haksızlığı veya laf sokmaları asla unutmaz. Gündüz o anın sıcaklığıyla sessiz kalmayı tercih etse bile gece olduğunda zihni o sahneyi defalarca canlandırır, karşısındakine verebileceği en etkili cevabı düşünerek içindeki hesaplaşmayı sürdürür.

İKİZLER BURCU 

Kelimelerin gücüne ve ifade biçimine çok önem verir. Tartışma anında istediği o hızlı ve vurucu cevabı veremediyse, zihnindeki hızlı akış gece devreye girer; "Keşke o lafın altında kalmasaydım" diyerek kendi kendine hararetli bir iç diyalog başlatır.

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