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Biriyle göz göze gelmemek için telefona yapışanlar: Göz temasından kaçan 3 burç

Biriyle göz göze gelmemek için telefona yapışanlar: Göz temasından kaçan 3 burç

20.08.2026 23:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Biriyle göz göze gelmemek için telefona yapışanlar: Göz temasından kaçan 3 burç

Sokakta yürürken karşıdan gelen biriyle göz teması kurmamak için telefonunu eline alıp çok önemli bir işle meşgulmüş gibi yapan o mesafeli ve aceleci 3 burç...
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Kalabalık caddelerde yürürken karşıdan gelen insanlarla kısa bir an bile göz göze gelmek bazı insanlar için adeta sosyal bir gerginlik anıdır. O tuhaf saniyeyi atlatmak için ekrana bakan, adımlarını hızlandıran ya da yön değiştiren o burçlar, sokakların en hızlı kaçaklarıdır. İşte göz temasından köşe bucak kaçan o 3 burç...

BALIK BURCU

Kendi iç dünyasında, kulaklığında müziğiyle yürürken dış dünyayla gereksiz bir etkileşime girmek istemez. Karşıdan gelen biriyle yanlışlıkla göz göze gelirse strese gireceği için hemen ya önüne bakar ya da kafasını tamamen başka bir yöne çevirir.

TERAZİ BURCU

Çevresindeki insanların enerjisine takıldığı için sokaktaki yabancıların rastgele bakışlarıyla muhatap olmak istemez. Karşıdan gelen kişiyi fark ettiği an refleks olarak hemen telefonunu çıkarıp ekranla ilgileniyormuş numarası yapar.

AKREP BURCU

Mesafeli yapısı gereği tanımadığı insanlarla göz teması kurmaktan hiç hoşlanmaz. Yolda yürürken bakışlarını yere sabitler, karşısındaki insanı tamamen yok sayarak kendi bildiği yolda kararlı adımlarla yürümeye devam eder.

İlgili Konular: #Astroloji #burç

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