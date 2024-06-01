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Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Pazar Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Pazar Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 01 Haziran 2024 - 17:05

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Hayatınızı düzene sokmaya çalışırken çıkan aksilikler canınızı sıkıyor olabilir. Sorunları hallederek ilerleyin çünkü yok saydığınız konular ilerde tekrar karşınıza çıkacaktır. Birikmiş işlerinizi yavaş yavaş halledin. Daha huzurlu hissedeceksiniz.


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