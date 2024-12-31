Günlük Burç Yorumları: 1 Ocak Çarşamba Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Aralık 2024 - 15:34

Güncelleme: 31 Aralık 2024 - 15:34

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Yeni yılın bu ilk gününde özellikle sabah saatleri maddi açıdan ve kariyer hayatınızla ilgili şanslı gelişmelere açık. Kendinizi eski günlere oranla daha fazla güvende hissedebilirsiniz. Harekete geçmek istediğiniz konularda kendinizi fazla riske atmadan ölçüp tartarak yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.