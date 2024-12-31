Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ocak Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Yeni yılın bu ilk gününde özellikle sabah saatleri maddi açıdan ve kariyer hayatınızla ilgili şanslı gelişmelere açık. Kendinizi eski günlere oranla daha fazla güvende hissedebilirsiniz. Harekete geçmek istediğiniz konularda kendinizi fazla riske atmadan ölçüp tartarak yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.
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