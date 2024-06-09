Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Haziran Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Para harcama isteğiniz bugün artabilir. Ekonomik konularda düşünmeden hareket etmemeniz gereken bir gündesiniz. Abartıdan kaçınmak bugün yapmanız gereken en doğru şey. Aksi takdirde daha sonra pişmanlık yaşayabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü kuruyemiş markası ürünlerini tek tek toplatıyor
- Erdoğan'a sarılmıştı, bakın kim çıktı!
- AKP'lilerden Erdoğan'ı kızdıracak hamle
- YKS'de çıkan 'Oppenheimer' sorusu gündem oldu
- Kayıp kadın, devasa pitonun midesinde bulundu!
- Canlı yayında tarihi buluşma! Aziz Yıldırım ve Ali Koç..
- Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Dünya'ya döndü
- Yabancılar Carry Trade ile nasıl para kazanıyor?
- YKS’ye geç kalan öğrenci için güzergahını değiştirdi
- Bu illerden ev alanlar kazandı